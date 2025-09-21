Degerfors vände och vann – efter dubbla stopptidsmål

Degerfors IF är vinnare i allsvenskan igen.

Detta tack vare två sena mål mot IK Sirius.

Kvällens seger var även den första under tränaren Henok Goitom.

Foto: Bildbyrån

Degerfors IF har haft en tuff höstsäsong och den såg ut att fortsätta på inslagen väg när IK Sirius tog ledningen genom Leo Walta från straffpunkten i den 19:e minuten.

1–0 till hemmalaget skulle stå sig till halvtid, men efter dryga timmen så kvitterade bortalaget genom Marcus Rafferty.

1–1 såg sedan länge ut att bli slutresultatet, men Degerfors ville annat.

Dijan Vukojevic satte dit 2–1 till Degerfors i den 91:a minuten och bara en minut senare fastställde Philippe Ndinga Ossibadjouo slutresultatet till 3–1.

Segern var den första under huvudtränaren Henok Goitom och totalt sett första sedan i mitten av maj.