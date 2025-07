”Det har varit det absolut tuffaste året i min fotbollskarriär”

Matchen mellan Elfsborg och IFK Göteborg hade det mesta.

Men framförallt hade den Johan Larsson – som vände matchen på egen hand.

– Det är svårt att säga att jag ska toppa det här va?, säger lagkaptenen till Max efter matchen.

Fyra mål på de första 20 minuterna och en tvåmålsledning för IFK Göteborg mot Elfsborg. Måndagens ”El Västico” hade det mesta redan innan Johan Larsson hoppade in med en halvtimme kvar att spela.

Därefter reducerade han, via täck, till 2-3 innan han på tilläggstid först nickade in kvitteringen och sedan dundrade in segermålet i nättaket i den 95:e minuten.

Efter matchen var det en rörd Johan Larsson som mötte upp Max studio på Borås arena.

– Jag vet inte vad jag ska säga. Jag kan stå här och försöka vara kaxig men det här betyder någonting alldeles extra. Jag var inne på det i intervjun innan och ”felaktigt behandlad” är ett tråkigt ord att använda. Jag tycker att jag förtjänar att vara på planen och det kändes väl som att jag satte ett utropstecken bakom det idag, säger Larsson efter matchen.

”Känns otroligt att få bevisa för staben att jag förtjänar lite mer tid på banan”

Om den tuffa tiden i Elfsborg, sedan Jimmy Thelin lämnade, säger han följande:

– För att vara helt ärlig har det varit det absolut tuffaste året i min fotbollskarriär – och då har jag ändå varit i Frankrike och varit hyfsat mycket längre ner i frysboxen än vad jag har varit här. Det var inte så här det skulle sluta kände jag. Nu känns det helt otroligt att få bevisa, inte för mig själv för jag vet, för staben att jag förtjänar lite mer tid på banan. Det här kommer säkert inte ändra jättemycket men för min del är det skönt för mig att visa tränarna att jag faktiskt duger. Det är en liten lättnad och glädje i ett.

Vad har då framtiden att erbjuda för veteranen som redan har gått ut med att han lägger skorna på hyllan efter årets säsong?

– Det är svårt att säga att jag ska toppa det här va? Tre kassar mot Blåvitt hemma, det trodde jag inte själv att jag skulle få uppleva men… Nu gäller det att haka på där uppe ordentligt, lägga ner de här plattmatcherna vi har haft och smyga med ordentligt, avslutar matchhjälten.