Dif-stjärnan närmar sig comeback – favoriten tillbaka

Adam Ståhl saknades mot Kalmar FF på grund av virus.

Nu bekräftar Djurgårdens tränare Jani Honkavaara att kaptenen missar matchen mot Malmö FF.

– Han måste åtminstone träna en hel vecka, säger tränaren.

Djurgårdens lagkapten Adam Ståhl missade den senaste matchen mot Kalmar FF på grund av ett virus.

Inför Djurgårdens match mot Malmö FF fanns Ståhl med på onsdagens pass och tränade stundtals med resten av laget. Dif-tränaren Jani Honkavaara förklarar att det kan närma sig comeback för högerbacken.

– Uppenbarligen har det skett goda framsteg den här veckan. Jag tror att han kan vara tillbaka snart. Men jag vet inte, säger Honkavaara under onsdagens träning.

Samtidigt menar tränaren att det inte är aktuellt för Ståhl att spela matchen mot MFF.

– Nej, det finns ingen poäng med det. Han måste åtminstone träna en hel vecka innan vi ens kan fundera på att ha med honom på bänken.

Piotr Johansson tillbaka

Ytterligare en högerback som missade Djurgårdens senaste match är Piotr Johansson. Då var det sjukdom som satte stopp för Dif-favoriten men under onsdagens träning var han delaktig.

– Piotr är tillbaka, han är tillbaka så jag hoppas att vi kan ställa upp med en ”vanlig” backlinje, säger Honkavaara till FotbollDirekt.

Matchen mellan Djurgården och Malmö FF startar 19.00 på fredag.





