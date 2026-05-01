Djurgården ändrar rutiner – vill inte ge sportsliga fördelar

Djurgården kommer framöver att släppa sin matchtrupp en timme innan avspark.

Detta för att göra det svårare för motståndarna.

– I dagens tuffa konkurrenssituation handlar det om att vara noggrann i samtliga detaljer, säger Djurgården VD Hampus Frisén på klubbens hemsida.

Foto: Bildbyrån

Tidigare har Djurgården släppt sina matchtrupper ett dygn före avspark. Startelvan har därefter presenterats en timme innan den aktuella matchen drar igång.

Från och med den kommande matchen mot IFK Göteborg kommer de rutinerna ändras.

Djurgården meddelar på sin hemsida att man framöver kommer att släppa matchtruppen en timme innan avspark, i samband med att även startelvan offentliggörs.

Syftet med ändringen är enligt Djurgården VD Hampus Frisén att ”säkerställa att vi inte ger bort några sportsliga fördelar inför match”.

”I dagens tuffa konkurrenssituation handlar det om att vara noggrann i samtliga detaljer, även kring hur vi hanterar och delar information. Samtidigt är det viktigt för oss att fortsatt ha en tydlig och strukturerad kommunikation gentemot alla djurgårdare, där de får relevant och korrekt information vid rätt tillfälle”, säger Frisén via Djurgårdens hemsida,

Direktiven kommer även att gälla för damlaget.