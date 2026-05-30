Emil Holm förkrossad: ”Mitt hjärta är brustet”

Det blir inget VM för Emil Holm som har drabbats av en skada.

Nu berättar en förkrossad ytterback om det dystra beskedet.

”Detta är det jobbigaste jag har gått igenom som fotbollsspelare”, skriver han i ett inlägg på landslagets Instagram.

Det var tidigare under lördagen som den mycket tråkiga nyheten basunerades ut från SvFF:s officiella kanaler.

”Emil Holm tvingas lämna den svenska VM-truppen på grund av en skada”, skrev förbundet i sitt pressmeddelande samtidigt som de meddelade att Herman Johansson tar Juventus-backens plats.

Senare under dagen publicerade herrlandslaget officiella konto ett inlägg på Instagram där Holm, för första gången, uttalar sig om en tuffa smäll han har råkat ut för.

”Mitt hjärta är brustet”, inleder 26-åringen.

”Detta är det jobbigaste jag har gått igenom som fotbollsspelare. Kämpat hela mitt liv för för att få representera mitt land i ett VM-mästerskap. Att vara så nära och på målsnöret få benen bortsparkade av en skada. Det gör så ont i mig detta”, fortsätter han.

”Jag är så jävla stolt över det här laget och alla människor runt om laget. Det vi har skapat är något speciellt. Jag är helt säker på att laget kommer att göra det på bästa sätt över atlanten. Kommer att följa er hemma från soffan!”, avslutar Emil Holm.