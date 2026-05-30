PSG försvarar CL-titeln efter straffdrama i Budapest

De vann sin första Champions League-titel i fjol.

I år lyckades Paris Saint-Germain försvara pokalen.

Detta efter ett mycket spännande straffdrama i Budapest.

I dag gjorde Paris Saint-Germain och Arsenal upp om Champions League-titeln 2025/26.

På Puskas Arena i Budapest skulle de nykorade Premier League-mästarna ta tag i taktpinnen från start.

Kai Havertz, som startade på topp i stället för Viktor Gyökeres, fick bollen ute på kanten när klockan visade fem spelade minuter. Efter att ha drivit in i straffområdet, och till synes kommit ur vinkel för skott, dundrade han upp bollen i nättaket ovanför Safonov i PSG-målet.

Därefter dröjde det omkring en timme innan det var dags för finalens andra fullträff. Denna kom till efter att Chvitja Kvaratschelia gjorts ner i straffområdet av Cristhian Mosquera och domaren blåst för straffspark. Den tog fjolårets Ballon d’Or-vinnare Ousmane Dembélé hand om, och rullade in bredvid David Raya för ett utjämnat resultat.

Kort därefter byttes svenske Viktor Gyökeres in på planen, i stället för Martin Ødegaard som fick lämna planen.

Trots ett par chanser åt vardera håll, varav två riktigt stora från PSG, blev det inget mer mål under den ordinarie tiden av finalen. Således väntade en 30 minuter lång förlängning i Budapest.

Under den första förlängningskvarten gick inbytte Noni Madueke ner i straffområdet efter en duell med PSG-spelare. Så gott som samtliga Arsenal-spelare reagerade kraftigt och ropade på straff. Detsamma gäller bänken som flög upp och gestikulerade. Domaren valde dock att vinka bort situationen och den första halvan av extratiden slutade mållös.

Det gjorde även de sista 15 minuterna av förlängningen trots en fin aktion och skott från Gyökeres. Således väntade alltså straffsparkar för att kora en vinnare.

Mittbacken syndabock i straffläggningen

Där inledde PSG straffläggningen genom anfallaren Gonçalo Ramos, som kyligt placerade in bollen invid Rayas vänstra kryss. Därefter var det dags för den Blågula stjärnan Viktor Gyökeres som dundrade in sin straff i samma hörn som Ramos.

I den andra omgången sköt Désiré Doué fransmännens straff och rullade säkert in det tredje målet i följd. Efter det stegade Eberechi Eze fram – och missade målet.

Fördelen var således PSG:s när Nuno Mendes ställde sig vid straffpunkten. Portugisen slog straffen åt höger, men Raya gick åt rätt håll och räddade. Näst på tur var Declan Rice, som inte hade några problem att göra mål.

Achraf Hakimi gjorde precis som Rice och sköt in PSG:s tredje mål på straff. Pressen var således på Gabriel Martinelli som tryckte in bollen i Safonovs högra hörn.

I den sista ordinarie omgången stegade Beraldo fram för Paris-laget och placerade säkert in bollen. Den efterföljande straffen tog mittbacken Gabriel hand om – och sköt över. Således vann Paris Saint-Germain sin andra Champions League-titel någonsin – för andra året i rad.