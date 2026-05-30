Kryptiska orden om flytten: ”Klart jag vet vart han ska”

SOLNA. Bersant Celina gick ut och berättade att han lämnar AIK för ett möjlighet han inte kan tacka nej till – men utan att vilja avslöja vart flytten bär.

Erik Flataker håller också tyst.

– Klart jag vet vart han ska, vi är ju kompisar, vi måste berätta sånt för varandra, säger norrmannen leendes till FotbollDirekt.

Bara minuter efter 0-3-förlusten mot Sirius gick Bersant Celina ut i tv och berättade att han lämnar AIK.

Kontraktet skulle ha löpt ut 31 augusti och så sent som innan derbyt mot Hammarby förra helgen var såväl Celina som klubben optimistiska kring förlängning.

Men nu är det alltså andra bullar.

”Det är inte lätt att säga men jag har dessvärre gjort min sista match för AIK. Jag har haft en fantastisk tid här och jag kommer att sakna klubben väldigt mycket. Jag har fått en möjlighet och det är inte ofta man får den chansen”, sa Celina i tv-studion.

”Vi tappar en viktig person i AIK”

Landsmannen Erik Flataker var snabb ut i mixade zonen och kommenterar Celinas exit så här:

– Inte så kul. Han tog emot mig väldigt bra i klubben, han är min bästa kompis som gett mig en del assist också. En fantastisk spelare. Det är tungt, säger Flataker.

Hur ersätter man Celina?

– Jag har snart varit här i ett år och vet allt som han gjort för klubben. Mycket bra på planen och också mycket viktig på Karlberg och i omklädningsrummet. Varje dag med ett leende, alltid bra stämning. Klart vi tappar en viktig person i AIK.

Celina ville i tv-studion inte avslöja vart han flyttar härnäst. Flataker gör det inte heller.

– Om han inte säger det ska inte jag heller säga det. Klart jag vet vart han ska, vi är ju kompisar, vi måste berätta sånt för varandra.

Är det ett bra steg?

– Ja, jag tycker det, avslutar anfallaren.