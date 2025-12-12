Djurgården i sorg: ”En järnkamin av klassiskt snitt”

Djurgårdens IF är i sorg.

Supporterprofilen och medarbetaren Robert ”Pike” Kollberg är död.

”Djurgårdshjärtat var enormt”, skriver Dif i ett uttalande.

Foto: Bildbyrån

Det var under fredagen som Djurgården meddelade att den profilerade supportern och kanslimedarbetaren Robert ”Pike” Kollberg avlidit. Kollberg har lidit av en allvarlig sjukdom under en lång tid, men under torsdagen somnade han in.

”En järnkamin av klassiskt snitt helt enkelt, som kunde kombinera rollen som älskad familjefar med ett passionerat supporterskap för sitt DIF. Djurgårdshjärtat var enormt hos Pike helt enkelt och hans insatser och engagemang för föreningen, från läktaren, via Reseklubben vidare till hårt jobb på kansliet, där han oftast var först på plats på morgonen, ska hyllas och bäras med i minnet”, skriver Djurgården i ett uttalande.

Farväl Pike



Vår vän och kollega Robert ”Pike” Kollberg har lämnat oss efter en längre tids sjukdom.



Vi saknar dig redan. Tack för allt 💛❤️💙https://t.co/8d09p7fD61 — Djurgården Fotboll (@DIF_Fotboll) December 12, 2025

”Ett tomrum har uppstått i Djurgårdsfamiljen och på kansliet som inte låter sig fyllas. Men Pike finns med oss i våra tankar när vi kliver ut på läktarna för att följa vårt älskade fotbollslag och skålen som vi höjde för Pike under gårdagen kommer garanterat inte att bli den sista…”, fortsätter uttalandet.

Robert ”Pike” Kollberg blev 57 år gammal.