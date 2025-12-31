Djurgårdens nyårskaramell: ”Sveriges största fotbollsförening”

Djurgården firar nyårsafton och meddelar ett rekord.

Klubben har passerat 30 000 medlemmar för första gången.

”Befäster vår position som Sveriges största medlemsägda fotbollsförening”, skriver Dif.

Foto: Bildbyrån

Finns det ett bättre sätt att fira nyår än med bubbel, oxfilé och nyårsraketer? Djurgårdens IF har hittat ett sätt.

På självaste nyårsafton meddelar Dif att klubben har slagit ett ”historiskt rekord”. Föreningen har nämligen passerat 30 000 medlemmar – för första gången någonsin.

”Ett nytt rafflande fotbollsår ligger framför oss och vi passar på att tacka hela Djurgårdsfamiljen för ett år fyllt av engagemang, passion och blårandig gemenskap som dessutom kryddas med ett historiskt rekord – där vi nu kan fira att vi är över 30 000 medlemmar och därmed ytterligare befäster vår position som Sveriges största medlemsägda fotbollsförening”, skriver Djurgården i ett uttalande.

Vi firar det nya året med ett historiskt medlemsrekord där vi nu är 𝟯𝟬 𝟬𝟬𝟬 medlemmar i Djurgården Fotboll 🙌



Ett nytt fotbollsår ligger framför oss och vi passar på att tacka hela Djurgårdsfamiljen för ett år fyllt av engagemang, passion och blårandig gemenskap som dessutom… pic.twitter.com/EPVrbeuOfv — Djurgården Fotboll (@DIF_Fotboll) December 31, 2025

– 30 000 röster. 30 000 Djurgårdshjärtan. Med det är vi den största medlemsägda fotbollsföreningen i Sverige, säger ordföranden Erik Gozzi.

Djurgården har toppat listan över antalet medlemmar under en tid, enligt en undersökning av Dagens Nyheter, där till exempel ärkerivalen AIK ligger en bra bit efter med sina omkring 20 000 medlemmar.

Dif slutade på femteplats i allsvenskan 2025.