Djurgårdsstjärnans bortglömda tid i Turkiet: ”En jävla härva”

Han har växt ut till en av allsvenskans främsta ytterbackar.

Få minns dock att Adam Ståhl 2018 spelade i Turkiet, där han fick möta idolen Ricardo Quaresma.

– Jag var där i ett halvår, det var en jävla härva. Vi har fyra tränare under tre olika presidenter, det säger rätt mycket om det äventyret, berättar Djurgårdens högerback för FotbollDirekt

Foto: Alamy / Bildbyrån

Förra sommaren anslöt Adam Ståhl till Djurgården efter succé i Mjällby. Sedan dess har han blivit bofast i det finska landslaget, nationen som boråsarens mamma är ifrån. Ståhl har även representerat Sirius och Dalkurd i allsvenskan.

Just Dalkurd spelade Ståhl i andra halvan av 2018, detta efter ett halvår i Karabükspor i turkiska högstaligan dit han gick efter spel hemma i Norrby i superettan 2017.

Men tiden i Turkiet blev ingen höjdare, även om den då 23-årige Ståhl fick möta idolen Ricardo Quaresma.

– Det var en milstolpe för mig, jag fick hans tröja när vi mötte Besiktas i Istanbul. Som ung grabb var han en förebild, men när vi möttes blev det nästan en besvikelse då han var två huvuden kortare än vad jag var. Man hade ju byggt upp en annan bild, säger Ståhl och skrattar.

Quaresma, 2018. Foto: Alamy

– Jag började på bänken och vi blev totalt överkörda. Vi låg under med 3-0 efter 50 minuter och jag byttes in, klart att jag hamnade på Quaresmas kant. Jag hade jävligt svårt att fokusera på matchen när han var så nära mig. Vi blev överkörda och förlorade med 5-1, men det var fint att möta honom. Jag hade ju kollat honom på Youtube hundra gånger och kunde läsa av honom.

Quaresmas tröja kostade för Ståhl

Ståhl berättar också om hur han lyckades byta till sig portugisens tröja, samme Quaresma som alltså två år tidigare var bärande i det landslag som vann EM 2016.

– Det är en lite rolig historia. Dagen innan matchen gick vi på stan och jag sa till min polare och lagkamrat Hervé (Kage) att jag skulle kriga för att få Quaresmas tröja. Det var bära eller brista för att få den tröjan, jag skulle svinga för den om det behövdes. Jag och Hervé hade varit vänner i fyra månader och han ville också ha tröjan, men skulle jag få problem med honom på grund av det brydde jag mig, då fick vi väl gå åt varsitt håll i så fall, säger Ståhl och skrattar igen innan han fortsätter:

– Jag började kolla klockan när matchen närmade sig slutet och när domaren blåste av var Quaresma vid vårt mål och jag började löpa ner dit. Jag hade frågat Quaresma redan i paus och han hade då gett tummen upp. Jag fick sprinta ner och jag fick den.

Ståhl. Foto: Bildbyrån

Relationen med belgisk-kongolesiska Hervé Kage då? Den fick sig en törn, berättar den i dag 31-årige Ståhl.

– Vi hade ingen diskussion om det, han blev nog så jävla sur. Det blev inte samma nivå på vår vänskap efter det.

Tiden i Turkiet blev minnesvärd för Ståhl, men också kaotisk.

– Det var en jävla härva. Jag var där i ett halvår och vi hade på den korta tiden fyra tränare och tre presidenter. Det säger rätt mycket om det äventyret, men det var också en sjuk upplevelse där man fick möta världsspelare.