Uppgifter: Förre Bajen-strikern aktuell för Galatasaray

Så sent som i går togs han ut i Turkiets VM-trupp.

Nu är Deniz Gül aktuell för en flytt till Galatasaray, enligt uppgifter.

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Den före detta Hammarby-anfallaren Deniz Gül har en fin säsong bakom sig med Porto, som vann den portugisiska högstaligan.

Så sent som i går togs han även ut i Turkiets slutgiltiga VM-trupp som premiärspelar mot Australien den 14 juni – efter att ha gjort mål i en träningsmatch mot Nordmakedonien under måndagen.

Nu kan också den 21-årige strikern vara på väg mot en flytt under sommarens transferfönster. Enligt tidningen A Bola är en av flera klubbar som visar intresse för svensk-turken storklubben Galatasaray. Några detaljer om det påstådda intresset skriver dock inte tidningen om.

Under sin tid i Porto har Deniz Gül spelat 67 matcher i vilka det har blivit nio mål och två assist.