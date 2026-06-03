Uppgifter: Yohanna överens med Brighton – säljs för rekordbelopp

Zadok Yohanna har spelat 18 matcher för AIK.

Nu har nigerianen och Brighton kommit överens om villkoren för en övergång, enligt uppgifter.

Den ser ut att bli allsvenskans dyraste genom alla tider.

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AIK:s 18-åriga supertalang Zadok Yohanna har kopplats ihop med flera toppklubbar ute i Europa efter succén i allsvenskan 2026.

Tidigare har klubbar som RB Leipzig, Real Madrid, Benfica, Rennes, Dortmund och Bayer Leverkusen kopplats ihop med nigerianen. Så sent som i helgen rapporterade dock Expressen om ett bud från Premier League-klubben Brighton & Hove Albion på motsvarande 236 miljoner kronor. Därefter meddelade AIK att man mottagit ett bud från en icke namngiven klubb på över 130 miljoner kronor netto.

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Nu skriver brittiska Sky Sports att ”Fiskmåsarna” och Yohanna har kommit överens om de personliga villkoren för en övergång samtidigt som förhandlingar med AIK fortsatt pågår.

Skulle en övergång bli verklighet, för det bud som har rapporterats i media, kommer Yohanna att bli den dyraste exporten från allsvenskan genom alla tider. Det tidigare rekordet innehas av Djurgården som sålde Lucas Bergvall till Tottenham för motsvarande 210 miljoner kronor.

Sky Sports rapporterar vidare att RB Leipzig har dragits sig ur jakten på AIK-yttern då en affär helt sonika anses bli för dyr.

