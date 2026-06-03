Beskedet: Schweiziska stjärnan får inte resa in till USA

Schweiz har råkat ut för en tuff smäll inför VM.

Detta då Breel Embolo har nekats inresetillstånd i USA.

Det meddelar det schweiziska förbundet på sin webbplats.

Foto: Bildbyrån

Den 13 juni spelar Schweiz VM-premiär mot Qatar på Levi’s Stadium i Kalifornien.

I dag, onsdag, reser laget till USA för att fortsätta sina förberedelse inför mästerskapet.

Då har man råkat ut för en gedigen smäll. Detta då anfallaren Breel Embolo, till vardags i Stade Rennais, har fått problem med sitt inresetillstånd till USA.

– Hans Esta-tillstånd (Electronic System for Travel Authorization) hade godkänts fram till i morse. Men klockan 10.30 informerades vi om att hans Esta-ansökan hade granskats ytterligare, meddelar det schweiziska förbundet.

Enligt Reuters har Embolo fått problem med sitt Etsa-tillstånd med anledning av ett domstolsbeslut för nio månader sedan, kopplat till ett bråk 2018.

Det schweiziska landslaget hoppas dock att 29-åringen kan vara på plats i USA redan i morgon, torsdag. Utöver Qatar ställs Schweiz mot Bosnien-Hercegovina och Kanada i sin grupp.