Drömbeskedet – kan starta derbyt mot AIK

STOCKHOLM. Första allsvenska framträdandet för i år efter skadan han åkte på med landslaget.

Efter inhoppet i 6-0-segern mot IFK Göteborg kommer Mikael Anderson med ett glatt besked inför stekheta derbyt mot AIK.

– Frågar du mig så kan jag starta den matchen, säger Djurgårdens mittfältsstjärna.

Efter Tokmac Nguens exit i vintras tog Mikael Anderson över tröja nummer 10 – och även stjärnstatusen i Djurgården.

Men Mikael Anderson har inte kunnat visa upp sig efter den skada han åkte på med Islands landslag dagar före allsvenska premiären.

Först under måndagskvällen gjorde 27-åringen comeback med ett inhopp i 6-0-segern mot IFK Göteborg.

– Jättekul att vara tillbaka. Bra tajmning med vinst i dag och derby på söndag, säger Anderson till FD med ett leende.

Och skönt att vid stor ledning komma in när det redan var klart, glänsa lite med mycket boll?

– Det var inte min känsla… mina två första touch var inte perfekta, men jag behövde få minuter i kroppen och det kändes bra. Nu väntar en bra träningsvecka.

”Det har varit väldigt tufft”

Anderson medger att det varit jobbigt att vara utanför laget.

– Det har varit en väldigt tuff period. Jag har jobbat extremt hårt för att komma tillbaka. Det har varit en intensiv rehab och ja, det har varit väldigt tufft.

Nu anser den offensiva spelmotorn att han kan starta derbyt mot AIK.

– Frågar du mig säger jag ja, att jag kan starta den matchen. Men det är upp till Jani, avslutar Anderson och hänvisar till Djurgårdens tränare Honkavaara.