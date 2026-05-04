Dystert för Blåvitt – inte hänt på över 25 år

IFK Göteborg gästar Djurgården på 3Arena ikväll.

Då riskerar Blåvitt att göra sin sämsta start på allsvenskan sedan mästerskapsserien tog bort 1993.

I fjol slutade IFK Göteborg på en överraskande fjärdeplats i tabellen. Den här säsongen har än så länge inte nått samma höjder.

Laget ligger näst sist i allsvenskan med tre inspelade poäng inför måndagens bortamöte mot Djurgården. IFK Göteborg är tillsammans med jumbon Halmstads BK de enda lagen som fortfarande väntar på säsongens första seger.

Om Stefan Billborns gäng inte lyckas hämta hem tre poäng i Stockholm kommer laget gå segerlösa från sina första sex matcher i allsvenskan. Det har aldrig hänt för IFK Göteborg sedan serien fick sitt nuvarande format säsongen 1993.

Blåvitts motståndare Djurgården har inte heller fått någon flygande start på allsvenskan, med sju inspelade poäng efter fem omgångar.

Om Blåränderna inte vinner mot IFK Göteborg kommer laget står utan seger i fyra raka matcher. Det har inte hänt sedan en period mellan augusti och oktober 2020, då Djurgården gick segerlösa i sex raka matcher.

Sett till interna möten de senaste säsongerna har Djurgården en fördel. Vi behöver backa bandet till augusti 2023 för att hitta en IFK Göteborg-seger i allsvenskan. Så sent som i fjol lyckades dock Blåvitt besegra Djurgården i svenska cupens gruppspel, då med 4-3 på bortaplan.

Matchen mellan Djurgården och IFK Göteborg har avspark klockan 19:00 på 3Arean.