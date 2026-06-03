Landslags-keeperns ord efter skadan: ”Komma tillbaka starkare”

Tove Enblom, 31, har dragit korsbandet.

Nu berättar landslagsmålvakten om den svåra skadan.

”Jag är redan fast besluten att optimera allt jag har kontroll över, ta mig igenom det här och komma tillbaka starkare och bättre”, skriver Enblom på Instagram.

Foto: Bildbyrån/Skärmdump Instagram

Tove Enblom var tvungen att lämna återbud till damlandslandslagets junisamling och Moa Edrud ersatte henne på grund av en skada som uppkom under helgen när Vålerenga mötte Lyn.

Under onsdagen kom beskedet att skadan var allvarlig. Hon har dragit korsbandet.

”Det har tyvärr bekräftats att målvakten Tove Enblom ådrog sig en främre korsbandsskada under matchen mot Lyn den 31 maj”, skriver Vålerenga på sin hemsida.

”Jag vet med säkerhet att jag inte är ensam i det här”

Nu har landslagsmålvakten uttalat sig för första gången efter beskedet.

”Jag kände direkt att det skulle vara dåliga nyheter, men jag hoppades fortfarande på det bästa. Nu vet jag säkert och jag är redan fast besluten att optimera allt jag har kontroll över, ta mig igenom det här och komma tillbaka starkare och bättre”, skriver Enblom via sin Instagram och fortsätter:

”Jag är så tacksam för alla fantastiska människor jag har nära mig och det stöd jag har fått. Jag vet med säkerhet att jag inte är ensam i det här”.

Nu väntar en lägre rehabperiod för 31-åringen och säsongen är över.