Efter förlusten: ”Kommer må skit i en vecka”

Mjällby har fått en mardrömsstart på årets säsong.

Efter förlusten mot Örgryte är besvikelsen total.

– Det är välförtjänt så klart, säger Tom Pettersson till Fotbollskanalen.

I maj 2024 vann Djurgården med 3-1 på Strandvallen. Därefter har inget lag vunnit på Mjällbys hemmaplan, fram tills att idag.

Efter mål av Anton Andreasson och Jerome Tibbling kunde nykomlingen Örgryte ta med sig samtliga tre poäng från Listerlandet.

Mjällbys mittback Tom Petersson pekar på det bristfälliga försvarsspelet.

– Det är inte bra nog, det är enkelt att säga. Fler grejer som var bättre i spelet givetvis, det var inte så svårt jämfört med första matchen, men vi försvarar inte tillräckligt bra i de avgörande lägena. Vi är inte tillräckligt bra i de avgörande lägena framåt, då gör man inga mål och så står man här med 0-2, säger Pettersson till Fotbollskanalen.

De svenska mästarna har i och med förlusten mot ÖIS åkt på två raka nollpoängare i inledningen av allsvenskan. I nästa omgång väntar Brommapojkarna på bortaplan.

För Pettersson kan inte laget göra annat än att blicka framåt.

– Det är väl att bearbeta matchen som vanligt, se vad vi behöver jobba på och göra bättre. Och snacka ihop oss. Man mådde skit i förra veckan efter förlusten och nu kommer man må skit i en vecka till. Det är välförtjänt så klart, men vi måste se vidare mot nästa match, när besvikelsen väl har lagt sig. Men det är svårt, man är rätt tom nu, säger försvararen.