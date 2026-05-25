Ny förlust hemma mot VSK.

Nu står Malmö FF på fyra (!) raka torsk i allsvenskan.

Det har inte hänt på nästan 18 år.

VSK:s danska succéspelare Mikkel Ladefoged slog till på övertid med sitt sjätte mål för säsongen och Malmö FF fick acceptera ännu ett poängtapp när slutresultatet på Eleda stadion i går skrevs till 3–2 till gästande Västerås.

Efter hemmaförlust mot Mjällby (2–3), bortaförluster mot Häcken (3–2) och Hammarby (4–1) står MFF efter gårdagens fiasko på fyra raka förluster i allsvenskan 2026. För att hitta en lika svag himmelsblå svit får vi spola bandet nästan 18 år tillbaka i tiden.

Mardrömssviten 2008

I september 2008 stod MFF för en riktig mardrömssvit när den allsvenska tabellnian från året därpå föll på hemmaplan mot Halmstads BK (0–3), åkte på dubbla bortaförluster mot Elfsborg (4–0) och IFK Norrköping (1–0) följt av hemmaförlust i skånederbyt mot Helsingborgs IF (1–2) vilket fram till i går var Malmö FF:s sämsta allsvenska svit i modern tid.

I derbyförlusten mot HIF den 30 september återfanns flera riktiga MFF-legendarer och profiler i Roland Nillsons himmelsblå startelva. Mittfältet bildades av Robert Åhman-Persson, den nuvarande MFF-toppen Daniel Andersson och tidigare assisterande tränare Jeffrey Aubynn och Labinot Harbuzi, som tragiskt avled i oktober 2018. Anfallet leddes av en 19-årig Guillermo Molins och en 21-årig Ola Toivonen medan Jimmy Durmaz och Agon Mehmeti kastades in från bänken.

Henrik Larsson avgjorde

Vem var segerorganisatör i HIF då? Jo, det var en viss Henrik Larsson, som hade återvänt hem till Sverige och Helsingborg från Barcelona två år tidigare. Den svenska landslagsikonen blev stor derbyhjälte med ett tidigt kvitteringsmål efter MFF-anfallaren Edward Oferes 1–0-kasse, och en assist till Rasmus Jönssons segermål i den andra halvleken.

För Malmö FF väntar en chans till revansch och en möjlighet att bryta den historiskt svaga trenden när fjolårssexan tar emot Halmstad på lördag, 30 maj. Om det skulle bli femte raka förlusten är det MFF:s sämsta allsvenska svit i modern tid.