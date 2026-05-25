Foto: Alamy/Bildbyrån

En av de bästa någonsin – Salahs Liverpool-karriär i siffror

Tor Sundberg
Hur summerar en av världens bästa spelares tid i en klubb?
Man låter siffrorna tala sitt tydliga språk.
Det har FotbollDirekt, med hjälp av Opta, gjort.

I går gjorde han sin 442:a match någonsin för Liverpool – vilket också blev den sista. Hyllningarna på Anfield var befogade, tårarna från egyptiern likaså.

Mohamed Salahs avtryck i Merseyside-klubben, Premier League och den Europieska fotbollen i stort är enormt.

Efter att ha anslutit till ”The Reds” inför säsongen 2017/18 har han tagit sig upp på en 22:a-plats på listan över de spelare som har gjort flest matcher i klubben. Han är även klubbens tredje bästa målskytt genom alla tider (slås endast av Ian Rush och Roger Hunt) samt Liverpools bästa målskytt i Europa.

Med två PL-titlar, en Champions League-titel, en FA-cuptitel, två ligacuptitlar och fyra skytteligatitlar är Mohamed Salah en av de största någonsin i Liverpool.

För att gestalta detta har FotbollDirekt, med hjälp av Opta, tagit fram statistik från Mohamed Salahs nio år i Liverpool.

Mohamed Salahs makalösa facit från tiden i Liverpool:

Säsong:Matcher:Starter:Minuter:Mål:Assist:Mål+Assist:Mål per minut:
2017-185249412044145894
2018-1952494337271037161
2019-2048454055231336176
2020-215147417231637135
2021-2251454013311546129
2022-2351484296301646143
2023-2444343130251338125
2024-2552504497342357132
2025-2641343148121021262

Slår man ihop den ovanstående tabellen ser hans siffror från tiden i Liverpool ut som följer:

Matcher:Starter:Minuter:Mål:Assist:Mål+Assist:Mål per minut:
44240135768257120376139
Mohamed Salah tar en bild med Liverpool-supportrar. Foto: Alamy

Utöver den häpnadsväckande poängproduktionen har egyptiern stuckit ut på flera sätt. Sedan PL-säsongen 2017/18 är Salah den spelare som har gjort flest mål och assist i hela serien, gjort tredje flest matcher och skjutit flest skott av alla.

Premier League sedan 2017-18Mohamed Salah:Placering:
Matcher3153:a
Mål1911:a
Assists931:a
Mål+Assist2841:a
Skott11151:a
Skott på mål4851:a
Skapade chanser5803:a
Skapade chanser i öppet spel5391:a
Antal stora chanser skapade1462:a
Bollberöringar i offensivt straffområde27461:a
Dribblings-försök 10752:a
Lyckosamma dribblingar4553:a
Vunnet bollinnehav i sista tredjedelen2531:a

Var Mohamed Salah kommer att spela sin fotboll nästa säsong återstår att se. Klart är åtminstone att hans avtryck i Liverpool kommer att leva kvar under en mycket lång tid.

