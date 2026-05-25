En av de bästa någonsin – Salahs Liverpool-karriär i siffror

Hur summerar en av världens bästa spelares tid i en klubb?

Man låter siffrorna tala sitt tydliga språk.

Det har FotbollDirekt, med hjälp av Opta, gjort.

Foto: Alamy/Bildbyrån

I går gjorde han sin 442:a match någonsin för Liverpool – vilket också blev den sista. Hyllningarna på Anfield var befogade, tårarna från egyptiern likaså.

Mohamed Salahs avtryck i Merseyside-klubben, Premier League och den Europieska fotbollen i stort är enormt.

Efter att ha anslutit till ”The Reds” inför säsongen 2017/18 har han tagit sig upp på en 22:a-plats på listan över de spelare som har gjort flest matcher i klubben. Han är även klubbens tredje bästa målskytt genom alla tider (slås endast av Ian Rush och Roger Hunt) samt Liverpools bästa målskytt i Europa.

Med två PL-titlar, en Champions League-titel, en FA-cuptitel, två ligacuptitlar och fyra skytteligatitlar är Mohamed Salah en av de största någonsin i Liverpool.

För att gestalta detta har FotbollDirekt, med hjälp av Opta, tagit fram statistik från Mohamed Salahs nio år i Liverpool.

Mohamed Salahs makalösa facit från tiden i Liverpool:

Säsong: Matcher: Starter: Minuter: Mål: Assist: Mål+Assist: Mål per minut: 2017-18 52 49 4120 44 14 58 94 2018-19 52 49 4337 27 10 37 161 2019-20 48 45 4055 23 13 36 176 2020-21 51 47 4172 31 6 37 135 2021-22 51 45 4013 31 15 46 129 2022-23 51 48 4296 30 16 46 143 2023-24 44 34 3130 25 13 38 125 2024-25 52 50 4497 34 23 57 132 2025-26 41 34 3148 12 10 21 262

Slår man ihop den ovanstående tabellen ser hans siffror från tiden i Liverpool ut som följer:

Matcher: Starter: Minuter: Mål: Assist: Mål+Assist: Mål per minut: 442 401 35768 257 120 376 139

Mohamed Salah tar en bild med Liverpool-supportrar. Foto: Alamy

Utöver den häpnadsväckande poängproduktionen har egyptiern stuckit ut på flera sätt. Sedan PL-säsongen 2017/18 är Salah den spelare som har gjort flest mål och assist i hela serien, gjort tredje flest matcher och skjutit flest skott av alla.

Premier League sedan 2017-18 Mohamed Salah: Placering: Matcher 315 3:a Mål 191 1:a Assists 93 1:a Mål+Assist 284 1:a Skott 1115 1:a Skott på mål 485 1:a Skapade chanser 580 3:a Skapade chanser i öppet spel 539 1:a Antal stora chanser skapade 146 2:a Bollberöringar i offensivt straffområde 2746 1:a Dribblings-försök 1075 2:a Lyckosamma dribblingar 455 3:a Vunnet bollinnehav i sista tredjedelen 253 1:a

Var Mohamed Salah kommer att spela sin fotboll nästa säsong återstår att se. Klart är åtminstone att hans avtryck i Liverpool kommer att leva kvar under en mycket lång tid.