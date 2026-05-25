En av de bästa någonsin – Salahs Liverpool-karriär i siffror
Hur summerar en av världens bästa spelares tid i en klubb?
Man låter siffrorna tala sitt tydliga språk.
Det har FotbollDirekt, med hjälp av Opta, gjort.
I går gjorde han sin 442:a match någonsin för Liverpool – vilket också blev den sista. Hyllningarna på Anfield var befogade, tårarna från egyptiern likaså.
Mohamed Salahs avtryck i Merseyside-klubben, Premier League och den Europieska fotbollen i stort är enormt.
Efter att ha anslutit till ”The Reds” inför säsongen 2017/18 har han tagit sig upp på en 22:a-plats på listan över de spelare som har gjort flest matcher i klubben. Han är även klubbens tredje bästa målskytt genom alla tider (slås endast av Ian Rush och Roger Hunt) samt Liverpools bästa målskytt i Europa.
Med två PL-titlar, en Champions League-titel, en FA-cuptitel, två ligacuptitlar och fyra skytteligatitlar är Mohamed Salah en av de största någonsin i Liverpool.
För att gestalta detta har FotbollDirekt, med hjälp av Opta, tagit fram statistik från Mohamed Salahs nio år i Liverpool.
Mohamed Salahs makalösa facit från tiden i Liverpool:
|Säsong:
|Matcher:
|Starter:
|Minuter:
|Mål:
|Assist:
|Mål+Assist:
|Mål per minut:
|2017-18
|52
|49
|4120
|44
|14
|58
|94
|2018-19
|52
|49
|4337
|27
|10
|37
|161
|2019-20
|48
|45
|4055
|23
|13
|36
|176
|2020-21
|51
|47
|4172
|31
|6
|37
|135
|2021-22
|51
|45
|4013
|31
|15
|46
|129
|2022-23
|51
|48
|4296
|30
|16
|46
|143
|2023-24
|44
|34
|3130
|25
|13
|38
|125
|2024-25
|52
|50
|4497
|34
|23
|57
|132
|2025-26
|41
|34
|3148
|12
|10
|21
|262
Slår man ihop den ovanstående tabellen ser hans siffror från tiden i Liverpool ut som följer:
|Matcher:
|Starter:
|Minuter:
|Mål:
|Assist:
|Mål+Assist:
|Mål per minut:
|442
|401
|35768
|257
|120
|376
|139
Utöver den häpnadsväckande poängproduktionen har egyptiern stuckit ut på flera sätt. Sedan PL-säsongen 2017/18 är Salah den spelare som har gjort flest mål och assist i hela serien, gjort tredje flest matcher och skjutit flest skott av alla.
|Premier League sedan 2017-18
|Mohamed Salah:
|Placering:
|Matcher
|315
|3:a
|Mål
|191
|1:a
|Assists
|93
|1:a
|Mål+Assist
|284
|1:a
|Skott
|1115
|1:a
|Skott på mål
|485
|1:a
|Skapade chanser
|580
|3:a
|Skapade chanser i öppet spel
|539
|1:a
|Antal stora chanser skapade
|146
|2:a
|Bollberöringar i offensivt straffområde
|2746
|1:a
|Dribblings-försök
|1075
|2:a
|Lyckosamma dribblingar
|455
|3:a
|Vunnet bollinnehav i sista tredjedelen
|253
|1:a
Var Mohamed Salah kommer att spela sin fotboll nästa säsong återstår att se. Klart är åtminstone att hans avtryck i Liverpool kommer att leva kvar under en mycket lång tid.
