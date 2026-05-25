Juventus klara för Europa Leauge – supporter uppges skadad

Derbyt mellan Torino och Juventus blev uppskjutet.

Italiensk media rapporterar att en supporter skadade sig allvarligt innan avspark.

Foto: Bildbyrån

Derbyt mellan Torino och Juventus sköts upp en timme efter tumult på stan. Enligt italienska medier skadades en supporter allvarligt i samband med oroligheter på stan inför matchen och fick föras till sjukhus.

Tidningen Gazzetta dello Sport uppger att Juventus först vägrade spela. Klubbens supportrar på kortsidan ska ha krävt att matchen inte skulle genomföras under kvällen.

Vid 21.20 meddelades dock att matchen ändå skulle spelas senare under kvällen. Kort därefter började Juventus-supportrarna lämna arenan.

Samtidigt kom uppgifter om att läget för den skadade supportern hade stabiliserats.

Derbyt slutade 2–2 vilket innebär att Juventus spelar Europa Leauge nästa säsong.