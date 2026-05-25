Uppgifter: Tottenham muntligt överens med mittback

Marcos Senesi, 29, kan lämna Bournemouth.

Tottenham vill säkra upp 29-åringen, det uppger journalisten Matteo Moretto.

Bournemouths mittbacken Marcos Senesi har stått för en stabil säsong i år. 29-åringen står noterad för 37 starter och fem assister och hans insatser har väckt intresse.

Enligt journalisten Matteo Moretto så är Tottenham och mittbacken muntligt överens om en övergång. Spurs jobbar febrilt för att parterna för att ett avtal ska skrivas på. Det ska även finnas fler klubbar som är intresserade, bland annat Liverpool, men uppgifterna säger att Tottenham går före.

Senesi har spelat i Bournemouth sedan sommaren 2022 och spelade innan dess i Feyenoord och San Lorenzo. Han representerar även det Argentinska landslaget.