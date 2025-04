Erabi vill spräcka nollan: ”Bara Djurgården kvar”

Jusef Erabi har gjort mål mot både IFK Göteborg, Malmö FF och AIK.

Mot de blårandiga rivalerna har ännu inte det första målet kommit.

– Nu är det bara Djurgården kvar, säger han till Expressen.

Under söndagen tar Hammarby IF emot Djurgårdens dito på 3Arena i Stockholm.



För samtliga spelare innebär ett derby en extra tändvätska – och Jusef Erabi har extra mycket av den varan.



Faktum är att han aldrig har gjort mål mot Djurgården på seniornivå, vilket han är medveten om.



– Lite jobbigt är det faktiskt, säger han till Expressen.



Mot Malmö FF kom målet i omgång 29 förra året, när han tog ledningen efter 15 minuter på Tele2.



– Nu är det bara Djurgården kvar, slår Erabi fast.



Klart är också att han går in i matchen med en viss reflektion kring faktumet.



– Jag tänkte faktiskt på det när vi började den här veckan. När man ställer sig in på att möta ett visst lag ser man tillbaka på tidigare möten och vad man har gjort, avslutar Erabi.



Matchen mellan Hammarby och Djurgården har avspark klockan 14.00 idag, söndag.

Video Besara inför Derbyt: ”Viljan att vinna är större än rädslan att förlora”