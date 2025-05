AIK tog ledningen borta mot BK Häcken via en hörna.

Då blockerade Kazper Karlsson Häcken-keepern Berisha.

– Det gör att det här borde blåsas av, säger Max expert Anders Andersson.

Efter åtta allsvenska omgångar har BK Häcken tagit tio poäng och befinner sig på en tiondeplats i tabellen.



Högst upp i serien, med 20 inspelade poäng, befinner sig AIK.



Under onsdagskvällen ställs de två lagen mot varandra.



***



På ett soligt Bravida arena sparkade Häcken igång mötet mot AIK.



Med tre minuter på klockan skapade AIK sitt första längre anfall som slutade med inspark för hemmalaget efter en chipp från Bersant Celina.



Tio minuter in i matchen kom kvällens första skott på mål, efter att Pontus Dahbo testat Kristoffer Nordfeldt – som klarade tämligen lätt.



En kvart in i matchen skulle matchens första mål komma. Detta efter att Bersant Celina slagit in en hörna som Benjamin Tiedemann Hansen nickat in.



I samband med nicken upplevde Häcken-keepern Etrit Berisha att han blev trängd av Kazper Karlsson, vilket han meddelade domaren om. Det resulterade i sin tur i ett gult kort för keepern.



– Titta på AIK-spelaren Kazper Karlsson. Han måste stå stilla framför Berisha och det gör han faktiskt inte vilket gör att det här borde blåsas av, säger Max expert Anders Andersson.



Matchen pågår, följ den här!





***



Startelvor:



Häcken: Berisha; Lindberg, Andersen, Lode, Jansson, Öhman – Dahbo, Leach Holm Rygaard, Brusberg – Hrstic.



AIK: Nordfeldt; Besirovic, Isherwood, Tiedemann, Papagiannopoulos, Thychosen – Celina, Karlsson, Salétros, Hove –Guidetti.