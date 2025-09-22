Flataker förklarar måltorkan: ”Jobbet måste göras”

KARLBERG. Erik Flataker anslöt till AIK i somras.

Sedan dess har den norska anfallaren haft svårt med målproduktionen och att leva upp till förväntningarna.

– Jag önskar att jag hade gjort flera mål i serien men jobbet måste göras först, säger Erik Flataker till FotbollDirekt.



Erik Flataker anslöt till AIK under sommaren, nu har han börjat komma in i laget och har försökt komma upp på allsvensk nivå. Det är dock något som har tagit norrmannen lite tid.

– Det har varit väldigt fint, jag har blivit välkomnad på ett bra sätt och har kommit in i det bra. Jag har försökt att matcha nivån i allsvenskan så bra som möjligt och ta så mycket poäng som möjligt. Jag tycker att vi har haft en bra period, i alla fall de senaste matcherna, säger anfallaren till FotbollDirekt.

Förväntningarna på anfallaren har varit stora, men målen har inte dunkats in som man hade hoppats på förhand. Istället har det blivit en måltorka med bara ett mål på sju matcher i allsvenskan.

– Jag har levererat assist i Europa, fixat en straff. Sedan önskar jag att jag gjorde flera mål i serien men jobbet måste göras först och så kommer målen sen.

”En dröm som går i uppfyllelse att spela för en sådan publik”

Flataker tycker att det är som en dröm att spela framför AIK:s supportrar varje match.

– Ja, det är en dröm som går i uppfyllelse att spela för en sån publik så all ära till våra fans, det är helt fantastiskt.

AIK ser ut att ha goda chanser att sno åt sig en av de tre Europa-platserna till nästa år. En plats man vill landa på varje år.

– Nej, det är ju det AIK ska vara. Så är det inte vart år där vi tar guld, men man måste jobba till sista matchen. Jag tycker vi ska vara i Europa och vi vill vara i Europa varje år.

Hur viktigt är det att ni kan gå om Hammarby och bli bäst i stan?

– Såklart, vi vill vara bättre än alla andra lag i ligan och speciellt de andra lagen från Stockholm.

Senare idag väntar IFK Norrköping en match som AIK bollar upp sig själva som favoriter.

– Det är en match vi tycker att vi ska vinna och vi måste kolla lite mer men det är absolut möjligt att det blir tre poäng.