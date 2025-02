”Försöker alltid vara en positiv gubbe” – Frode Aronsson om a-lagskontraktet

Frode Aronsson blev ett av Elfsborgs nya tillskott under januarifönstret.

19-åringen har skrivit på ett kontrakt som sträcker sig över 2026 efter att ha blivit upplyft från akademin.

– Jag försöker alltid vara en positiv gubbe och ge allt på träningarna, säger Aronsson till FotbollDirekt.

Under januarifönstret plockade allsvenska Elfsborg upp den unge talangen Frode Aronsson till a-laget. Den kommande allsvenska säsongen blir hans första i elitfotbollen men först väntar träningsmatch mot Sandefjord på hemmaplan i Borås, efter ett träningsläger i soliga Spanien.



– Matchen mot Sandefjord blir lite som ett genrep inför svenska cupen. Det är den sista träningsmatchen vi gör sedan börjar säsongen på riktigt, säger Frode Aronsson till FotbollDirekt.



Det nya a-lagsförvärvet kom till Elfsborg U17-lag från Jönköpingsklubben IK Tord.



– Jag kom som 15-16-åring till Elfsborg och flyttade från Jönköping. Laget började flytta upp många spelare från akademierna så jag såg det som ett bra alternativ.

– Det var därför jag valde Elfsborg från början och sedan gick det ju bra.

Aronsson fick under sin tid Elfsborgs ungdomsakademi möjlighet att bekanta sig med a-laget redan innan kontraktssigneringen och välkomnandet från de nya lagkaraterna har minst sagt varit positivt.



– Det har varit svinbra, jag har varit med och spelat några matcher när jag spelade i U19-truppen, men det är klart man blir en del av gruppen på ett annat sätt när man skriver a-lags kontrakt och är med och tränar hela tiden.



Trots att Aronssons mål var att ta sig till Elfsborgs a-lag är han ödmjuk inför framtiden som väntar.



– Jag försöker alltid vara en positiv gubbe och ge allt på träningarna och sedan spela när jag får möjligheten.

– Jag förstår jag att jag inte kommer att ta en startplats det första jag gör.



Utöver Aronsson flyttades även lagkamraten Leo Östman upp under säsongens transferfönster. De båda ungdomsspelarna spelar på olika sidor av planen där Östman är anfallare och Aronsson är back. Att vara ung spelare och dessutom försvarare är något 19-åringen reflekterar över.



– Det är klart att man inte vågar chansa lika mycket när man är försvarare. Det är inte så att du slänger in en mittback eller högerback när en match står och väger. Det är bara att visa på träningarna och sedan ta chansen därifrån.



Där har även kontakten med tränare Oscar Hiljemark varit viktig.



– Det har varit ganska bra. Han har sagt och visat att han tror på mig.



Hur går tankarna inför svenska cupen?

– Den blir viktig för oss eftersom det inte gick så bra för oss förra säsongen. Det är vår väg in i Europa i år.



Hur resonerar du inför din första allsvenska säsong?

– Det ska bli skitkul att äntligen få komma igång och spela elitfotboll för första gången. Detta året handlar väll mest att komma in i fotbollen och tempot så bra som möjligt.



Hur ser Elfsborgs ambitioner ut inför den kommande säsongen?

– Vi har en ambition att vinna SM-guld, det är vårt mål för säsongen, avslutar Aronsson.



Elfsborg ställs mot norska Sandefjord i säsongens sista träningsmatch under fredagseftermiddagen innan cup-spelet, där göteborgslaget Örgryte väntar i den första gruppspelsmatchen.