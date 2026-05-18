Officiellt: Hansi Flick förlänger med Barcelona

Hansi Flick har tagit ett framtidsbesked.

Han förlänger med Barcelona.

Det nya avtalet sträcker sig till sommaren 2028.

Den tyska tränaren Hansi Flick stannar i FC Barcelona. Efter två raka ligatitlar får han fortsatt förtroende. Hans kontrakt med den spanska klubben går egentligen ut nästa säsong men trots det har han valt att förlänga.

– Barcelona är mer än en klubb och för mig är det en ära att forsätta resan. Varje dag känner jag passionen i klubben, bland spelare, ledare och supportrar. Det är fantastiskt och speciellt, och vi har delat många fina ögonblick tillsammans. Jag är hungrig på mer och vill vinna fler titlar, säger Hansi Flick i klubbens sociala kanaler.

Tidigare har han tränat Bayern München och tyska landslaget.