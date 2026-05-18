Beskedet: Modric med i Kroatiens VM-trupp

Kroatien har tagit ut sin VM-trupp.

Luka Modric finns med och gör därmed sitt femte världsmästerskap.

Kroatien har presenterat sin 26-mannatrupp till sommarens VM. Då finns Luka Modric fortsatt finns med.

Den 40-årige mittfältslegendaren är uttagen av förbundskapten Zlatko Dalic och gör därmed sitt femte VM-slutspel i karriären.

Värt att nämna är att Kroatioen även tagit ut sju reserver till mästerskapet som kan komma att ta en plats ifall något sker med någon av de 26 uttagna.

Kroatien kliver in i mästerskapet med England, Panama och Ghana som motståndare i gruppspelet.

Kroatiens VM-trupp:

Målvakter:

Livakovic

Kotarski

Pandur



Försvarare:

Gvardiol

Caleta-Car

Sutalo

Stanisic

Pongracic

Erlic

Vuskovic



Mittfältare:

Modric

Kovacic

Pasalic

Vlasic

Luka Sucic

Baturina

Jakic

Petar Sucic

Moro

Fruk



Anfallare:

Perisic

Kramaric

Budimir

Pasalic

Musa

Matanovic



Reserver: Majer, Ivanovic, Beljo, Smolcic, Letica, Segecic, Stojkovic.