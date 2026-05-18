Beskedet: Modric med i Kroatiens VM-trupp
Kroatien har presenterat sin 26-mannatrupp till sommarens VM. Då finns Luka Modric fortsatt finns med.
Den 40-årige mittfältslegendaren är uttagen av förbundskapten Zlatko Dalic och gör därmed sitt femte VM-slutspel i karriären.
Värt att nämna är att Kroatioen även tagit ut sju reserver till mästerskapet som kan komma att ta en plats ifall något sker med någon av de 26 uttagna.
Kroatien kliver in i mästerskapet med England, Panama och Ghana som motståndare i gruppspelet.
Kroatiens VM-trupp:
Målvakter:
Livakovic
Kotarski
Pandur
Försvarare:
Gvardiol
Caleta-Car
Sutalo
Stanisic
Pongracic
Erlic
Vuskovic
Mittfältare:
Modric
Kovacic
Pasalic
Vlasic
Luka Sucic
Baturina
Jakic
Petar Sucic
Moro
Fruk
Anfallare:
Perisic
Kramaric
Budimir
Pasalic
Musa
Matanovic
Reserver: Majer, Ivanovic, Beljo, Smolcic, Letica, Segecic, Stojkovic.
