Svenska stjärnorna tokhyllas: ”Blir inte bättre än så”

Jordan Larsson och Mayckel Lahdo stod för högklassiga insatser i helgen.

Svenskduon hyllas i danska Tipsbladets omgångens lag.

Den danska fotbollssäsongen lider mot sitt slut. I helgens matcher var det flera svenskar som utmärkte sig. FC Köpenhamn körde över Randers och två svenskar skrev in sig i målprotokollet. Viktor Claesson, som lämnar klubben i sommar, svarade för ledningsmålet i den sjätte minuten. Jordan Larsson gjorde en succématch och smällde in två mål och spelade fram till två mål.

På annat håll ställdes Brøndby mot FC Midtjylland. Den matchen blev en jämnare tillställning än FCK-Randers – men då hittade Mayckel Lahdo rätt. Svensken har haft det svårt sedan flytten till den danska klubben och väntas lämna i sommar då hans köpoption inte har utnyttjats.

Matchen slutade 3–2 till Brøndby och Lahdo gjorde ett mål och en assist.

Svenskduon hyllas

Både Larsson och Lahdos prestationer har uppmärksammats i danska Tipsbladet. Sajten har tagit ut svenskduon i sitt omgångens lag.

”Torsdagen kan bli hans sista match för Brøndby, då klubben inte har velat utnyttja köpoptionen i låneavtalet. Och vissa kan vara upprörda över det. Lahdo med en riktigt bra start, där han låg bakom Brøndbys vilda comeback med ett mål och en assist. ”, skriver Tipsbladet om Lahdos prestation.

Samtidigt hyllas Larsson stort för sin galna poängskörd.

”Galet spel av Jordan Larsson, som gjorde två mål och två assist. Det blir inte mycket bättre än så… ”.

Mayckel Lahdo har gjort totalt ett mål och två assist på nio matcher i Brøndby den här säsongen. Larsson står noterad för 16 mål och tio assist på 53 matcher.



