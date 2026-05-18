Uppgifter: Stanway skriver på för Arsenal

Georgia Stanway har lämnat Bayern München.

Enligt The Guardian kommer hon skriva på för Arsenal.

Georgia Stanway kommer lämna Bayern München nu när säsongen är över. Det slutade på bästa möjliga vis med flera pokaler och klubben var obesegrade under hela säsongen.

Nu kommer mittfältaren gå gratis till en klubb och mycket tyder på att hon är nära att återvända till England. Enligt The Guardian kommer hon skriva på för Arsenal och bara en läkarundersökning kvarstår. Om allt går som väntat så kommer hon presenteras inom kort.

Stanway står noterad för sju mål och nio assister i år och har tidigare representerat Manchester City.