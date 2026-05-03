Första duellen för förra VSK-duon: ”Bra koll på varandra”

De har kamperat ihop i över fyra år.

I dag ställs Alexander Rubins VSK mot Kalle Karlssons Hammarby.

– Vi har inte haft någon kontakt alls och det föll sig väldigt naturligt, förklarar Rubin inför söndagens match.

Efter att ha tagit steget tillbaka upp i allsvenskan valde Kalle Karlsson att tacka för sig efter över fyra år som manager i Västerås SK.

Flyttlasset bar då av till en annan grönvit klubb, i form av Hammarby, som nu har inlett den allsvenska säsongen med att ta åtta poäng på de inledande fem matcherna.

Det har även Västerås SK gjort under Alexander Rubins ledarskap. Den 36-årige tränaren tog sig an sitt första jobb som huvudtränare på seniornivå efter att ha tjänstgjort som assisterande tränare till just Kalle Karlsson under tiden i VSK.

Med tanke på poängskörden ser VSK-tränaren ljust på säsongsinledningen.

– Positivt, såklart. Vi har en helt okej poängskörd så här långt, vi har gjort mål framåt och tagit ledningen i matcher. Både jag själv och en del spelare som var med för två år sedan minns att så inte var fallet i allsvenskan. Det är såklart positivt om man tittar på det utifrån. Sedan finns det såklart, med varje match, saker vi har velat göra bättre. Men vi får se det som en okej start och jobba vidare härifrån, säger han till FotbollDirekt.

Nu väntar som sagt en komplicerad uppgift i form av Hammarby på bortaplan. Eller, som Rubin själv menar…

– En av säsongens svåraste bortamatcher, utan tvekan. Vi ställs mot ett Hammarby som har en extrem höjd i sitt spel och väldigt många skickliga offensiva spelare som, när de har dagen, är väldigt svåra att möta. Det är en härlig utmaning för oss på så sätt och vi vet såklart om att vi behöver prestera på högsta nivå för att ge oss chans att plocka poäng.

Vilken typ av matchbild förväntar du dig?

– Hammarby är generellt sätt bra på att få matcherna dit de vill, för att använda sina egenskaper med sitt bollinnehav och sin höga press. Vi har vissa likheter med dem men vi har, under säsongen, visat att vi klarar av att pendla lite i vår idé i att kunna vara lite mer cyniska ibland. Jag tror att vi behöver variationen i vårt spel för att bli hållbara över 90 minuter. Vi vill såklart se grundstrukturerna i vårt eget spel också, för att det är de som kommer att hålla oss med i matchen och kunna utmana Hammarby.

Inför speciella mötet: ”Har inte haft någon kontakt alls”

Då Rubin och Karlsson har kamperat i hop under många år känner de till varandras filosofi bra. Däremot vet inte Aros-lagets tränare om någon av vännerna har ett speciellt stort övertag till dagens match.

– Det är svårt att bedöma. Jag och Kalle har haft ett jättefint samarbete i över fyra och ett halvt år och känner varandra utan och innan på det sättet. Jag ser tillbaka på de åren som jäkligt fina. Vi upplevde både motgång och medgång och någonstans har vi väldigt bra koll på varandra. Han har ju mer kännedom om VSK-truppen än vad jag har om Hammarby-truppen. I slutändan är det dock svårt att avgöra hur mycket det påverkar.

Rubin fortsätter:

– Vi gör allting för att vara förberedda inför varje match och alla lag i allsvenskan har såklart sin struktur för att ha koll på motståndarna. I slutändan är det 22 spelare där ute som ska göra det mot varandra. Jag tänker att det får vara mer fokus på dem än mig och Kalle när matchen väl börjar.

Ni har inte ägnat er åt någon form av trash-talk denna vecka?

– Nej, vi har inte haft någon kontakt alls och det föll sig väldigt naturligt. Vi låter varandra vara så att man kan fokusera på sitt. Vi har såklart haft kontakt sedan vi skiljdes åt i vintras men i det här yrket jobbar man väldigt mycket och det har inte blivit så ofta, men vi har haft lite kontakt, avslutar Rubin.

Matchen mellan Hammarby och Västerås SK har avspark klockan 14.00.