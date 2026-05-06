Glada miner efter krismöte: ”Jättebra för oss alla”

IFK Göteborg har inlett säsongen på ett katastrofalt sätt.

Under onsdagen hölls ett krismöte med hela laget på Kamratgården.

IFK Göteborg har endast skrapat ihop tre poäng på den sex första omgångarna i allsvenskan. I måndags gick laget på plumpen rejält när Djurgården vann med hela 6–0 på 3Arena.

Under onsdagen hölls ett krismöte på Kamratgården där både spelare, ledare och sportslig ledning närvarade. Vänsterbacken Noah Tolf menar att mötet fick positiv effekt.

– Vi spelare fick sagt det vi kände och tyckte, och det gjorde ledarna också. Det var ett jättebra möte för oss alla, säger han till Expressen.

Tolf missade mötet med Djurgården till följd av en skada. Han vågar inte ge några besked angående sin eventuella medverkan i nästan omgång mot Hammarby.

– Svårt att säga. Om jag kan träna i morgon så är ju chansen större så klart, men samtidigt vill jag inte riskera något. Är det värt att spela om det inte känns tillräckligt bra? Vi ska göra en utvärdering och tar det som sagt dag för dag, menar vänsterbacken.











