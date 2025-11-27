Goitom vill återförenas med AIK-lagkamraten: ”Grym kemi”

Henok Goitom är tränare i Degerfors.

Nu vill han plocka in sin förre AIK-lagkamrat Kristoffer Olsson i staben.

– Han är alltid välkommen, säger Goitom till Värmlands Folkblad.

Foto: Bildbyrån

Henok Goitom tog över Degerfors i somras efter att William Lundin hade fått sparken. Efter en tuff säsong i allsvenskan lyckades de säkra kontraktet i den sista omgången mot BP.

Det har tidigare spekulerats om den förre AIK-spelaren Kristoffer Olssons framtid, och i ett avsnitt av podcasten Studio Allsvenskan berättar han att Goitom bjudit in honom till ”bruket”.

Henok Goitom, som även han spelat i AIK, menar att dörren alltid står öppen för Olsson.

– Ja. Oavsett var jag är på den här planeten, om jag så skulle vara Premier League-tränare, är han alltid välkommen. I vilken form, det får vi ta där och då, säger han till Värmlands Folkblad.

Goitom och Olsson bildade mittfält tillsammans i AIK 2017-2018.

– Först och främst hade vi en grym kemi på planen när vi spelade ihop i AIK. Sen med tanke på allt han gått igenom så ville vi se honom på vår hemmaplan.

I fjol drabbades Olsson av kärlinflammation i hjärnan och behövde en lång rehabilitering för att återhämta sig.