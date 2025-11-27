Goitom vill återförenas med AIK-lagkamraten: ”Grym kemi”
Henok Goitom är tränare i Degerfors.
Nu vill han plocka in sin förre AIK-lagkamrat Kristoffer Olsson i staben.
– Han är alltid välkommen, säger Goitom till Värmlands Folkblad.
Henok Goitom tog över Degerfors i somras efter att William Lundin hade fått sparken. Efter en tuff säsong i allsvenskan lyckades de säkra kontraktet i den sista omgången mot BP.
Det har tidigare spekulerats om den förre AIK-spelaren Kristoffer Olssons framtid, och i ett avsnitt av podcasten Studio Allsvenskan berättar han att Goitom bjudit in honom till ”bruket”.
Henok Goitom, som även han spelat i AIK, menar att dörren alltid står öppen för Olsson.
– Ja. Oavsett var jag är på den här planeten, om jag så skulle vara Premier League-tränare, är han alltid välkommen. I vilken form, det får vi ta där och då, säger han till Värmlands Folkblad.
Goitom och Olsson bildade mittfält tillsammans i AIK 2017-2018.
– Först och främst hade vi en grym kemi på planen när vi spelade ihop i AIK. Sen med tanke på allt han gått igenom så ville vi se honom på vår hemmaplan.
I fjol drabbades Olsson av kärlinflammation i hjärnan och behövde en lång rehabilitering för att återhämta sig.
