Gör det igen inför storpublik i Stockholm

Mot AIK i allsvenska premiären slog han till som inhoppare.

Nu mot Hammarby fick Otso Liimatta chansen från start – och då räckte det med tio minuter innan finländaren tystade en ny storpublik i huvudstaden.

Lånet från portugisiska Famalicão ser ut att falla väl ut för Halmstads BK.

Otso Liimatta hoppade in i andra halvlek mot AIK i sin allsvenska debut och gjorde tämligen omgående 1-1 för gästerna inför 39 000 på Nationalarenan i Solna.

Då räckte det inte till några poäng efter ett soloprestation av Zadok Yohanna i slutet – men den finska U21-landslagsspelaren har därefter varit startman i det HBK som efter tre omgångar bara tagit en ynka poäng (1-1 senast mot IFK Göteborg).

Men nu under onsdagskvällen var det återigen allsvensk match och då räckte det för Liimatta med tio minuter att öppna målnollan – och det på nytt i huvudstaden inför storpublik, den här gången mot Hammarby på 3Arena.

21-åringen plockade ner bollen i straffområdet efter att Warner Hahn fotledsparerat Ludvig Arvidssons skott och därefter var Liimatta klinsk i avslutet från nära håll.

