Guidetti sågar Blåvitt: ”Respektera tröjan nu”

IFK Göteborg släppte in tre mål i första halvlek.

Den tidigare spelaren och numera experten John Guidetti var tydlig i vad han tyckte om prestationen.

– Jag tycker det är för dåligt, säger Guidetti i TV4:s sändning.

IFK Göteborg hade minst sagt en mardrömshalvlek mot Djurgården. Tre insläppta mål och jumboplacering i den allsvenska tabellen.

I paus var TV4-experten John Guidetti kritisk till Blåvitt.

– Du måste börja respektera tröjan nu. Det är det jag känner. Jag tycker det är för dåligt, säger han i TV4:s sändning.

Efter de första 45 minuterna hade Djurgården ett bollinnehav på 67 procent medan gästerna hade 33. Skottstatistiken talade även sitt tydliga språk där Blåvitt fick iväg två stycket och Dif 14.

– Jag vet att det är jobbigt men det är någonstans, om du spelar i ett storlag då måste du våga bära upp den tröja när det går tungt. Nu springer folk runt och gömmer sig, folk vill inte delta, folk vill inte vara med. Då blir det tufft, avslutade Guidetti.

