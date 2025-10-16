Guidettis derbybesked: ”Jag är x-factor-redo”

John Guidetti har varit skadad och utanför AIK:s trupp i drygt två månaders tid.

I går uppgav Mikkjal Thomassen för Fotbollskanalen att han åter är aktuell igen.

Nu uttalar han sig för FotbollDirekt.

– Jag är frisk, i form och uttagningsbar, säger Guidetti till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Det har varit tyst om John Guidetti under en längre tid. En skada har stoppat honom men nu kan han åter ingå i AIK:s trupp igen i helgens derby mot Hammarby.

Efter fem missade matcher och inte en start sedan derbyt mot Djurgården i augusti så mår han nu bättre, vilket är någonting som även tränare Mikkjal Thomassen konstaterade i går för Fotbollskanalen.

John Guidetti bekräftar nu själv för FD att han är återställd och sugen på att återigen bli en derbyjoker.

Hur mår du?

– Jag mår bra tack. Formen börjar kännas mycket bra, säger han till FotbollDirekt.

Hur ser det ut för dig nu inför den allsvenska slutfasen, inte minst med tanke på nya uppgifter om tystnaden från AIK (Fotbollskanalen) om ett nytt kontrakt ?

– Just nu är hela mitt fotbollsfokus bara på våra fyra kommande matcher i AIK inför säsongsavslutningen. Det enda jag tänker på är att vi först och främst maxar i nästa match, det vill säga i derbyt mot Bajen. Resultat där… så får vi ta resten därifrån, men efter matchen.

Hur är formen?

– Den känns bra och jag är ju en sån där spelartyp som verkar bli så där extra ”x-factor-redo” när det är drar dra ihop sig för stora derbyn.

Så du är uttagningsbar i matchen mot Hammarby?

– Det är jag. Jag känner mig som sagt så där x-faktor-stark och ser fram emot derbyt mot Bajen på söndag.