Häcken med överkörning – krossade Värnamo

BK Häcken är vinnare i allsvenskan igen.

Detta efter att ha kört över IFK Värnamo på bortaplan denna söndag.

5–1 vann Hisingeklubben med till slut.

Foto: Bildbyrån

BK Häcken har gått svagt i allsvenskan den senaste tiden, men idag fick Hisingeklubben vinna i allsvenskan igen.

Häcken fick en drömstart borta mot Värnamo då Silas Andersen satte dit 1–0 redan i den 3:e minuten och i mitten av den första halvleken utökade Isak Brusberg ledningen.

Kort därefter reducerade dock Värnamo genom Noah Shamoun och 2–1 till Häcken stod sig till paus.

Häcken fortsatte dock att gå starkt i den andra halvleken och i den 54:e minuten satte John Paul Dembe dit 3–1 för bortalaget.

Med tio minuter kvar av ordinarie satte Adrian Svanbäck dit 4–1 och på stopptid fastställde han slutresultatet till 5–1.