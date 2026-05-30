Hade velat se Ure i VM: ”Bäst i Sverige”

SOLNA. Stekhet med två mål mot AIK.

Efteråt är lagkamrat Melker Heier frågandes till varför Robbie Ure inte ska spela VM för Skottland.

– Lite underligt med tanke på hur han presterar. Han är bäst i Sverige, säger mittfältaren till FotbollDirekt.

Ingen Isak Bjerkebo eller Robbie Ure i VM.

Sverige och Skottland ratade Sirius två fixstjärnor inför mästerskapet.

Nu är det också dessa två namn som överlägsna allsvenska serieledaren riskerar att tappa i sommar.

– Lite orolig är man så klart, säger Melker Heier som själv bara har ett år kvar på kontraktet.

– Skulle det komma något jättegalet erbjudande är det klart att man kommer tänka på det, men nu är ju tiden man minst vill lämna. Jag vill bara spela för Sirius.

Att tvåmålsskytten mot AIK, Robbie Ure, inte är en del av Skottlands VM-trupp får Heier att höja på ögonbrynen.

– Nu har jag inte koll på Skottlands anfallare men jag tycker det är lite underligt med tanke på hur han presterar. Han är bäst i Sverige för tillfället.

Bäst i allsvenskan överlag eller bästa anfallaren?

– Nej alltså bästa anfallaren tänkte jag på. Bjerkebo snuddar kanske på det andra priset. Vi har många bra spelare, säger Heier leendes och tillägger:

– Men Ure är allsvenskans i särklass bästa nia skulle jag säga.