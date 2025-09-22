Halmstad vann bottenmötet – efter vändning

Halmstads BK tog tre blytunga poäng denna måndagskväll.

Detta då IFK Värnamo besegrades på bortaplan.

HBK vände matchen med två mål i den andra halvleken.

Foto: Bildbyrån

I kvällens ångestmöte i Värnamo var det hemmalaget som började bäst.

Ajdin Zeljkovic, som ersatte Marcus Antonsson sent i startelvan, pricksköt in 1–0 från distans i den 21:a minuten och hemmalaget höll ledningen till paus.

Tidigt i den andra halvleken kvitterade dock Halmstads BK genom Villiam Granath och bara ungefär tio minuter senare så hade bortalaget bollen i mål igen, detta via ett självmål från Victor Larsson.

Det målet blev även matchavgörande för HBK, som med kvällens seger tar sig upp på säker mark.

IFK Värnamo ligger alltjämt sist i allsvenskan, tio poäng efter Östers IF på kvalplats.