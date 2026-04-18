Hammarbys försäsongsstjärna: ”Det är hård konkurrens”

Noah Persson briljerade under Hammarbys försäsong.

Men i allsvenskan har han hittills inlett varje match på bänken.

– Jag vill spela alla matcher såklart, säger ytterbacken till FotbollDirekt.

Hammarby värvade Noah Persson från schweiziska Young Boys i somras. Fjolåret kantades av skador men vänsterbacken var tillbaka och spelade frekvent och framgångsrikt under försäsongen.

När den allsvenska säsongen väl drog igång hamnade Persson på bänken och ersattes av lagkamraten Frederik Winther.

– Det är klart att man alltid vill spela och jag känner att det hade gått bra (i premiären). Samtidigt har vi många duktiga försvarsspelare, så det är hård konkurrens. Det är så det ska vara i Hammarby, säger Noah Persson.

Bajen inledde allsvenskan med en 3–0-kross mot de regerande mästarna Mjällby. Persson menar att resultatet påverkar huruvida han får chansen från start eller inte.

– Jag spelade mycket där (cupen) och första allsvenska matchen på bänken gick det väldigt bra för laget och då förstår man att det blir så.

Hammarby kommer från en smocka borta mot Sirius. Stockholmsklubben har varit topptippade inför säsongen och den pressen är något Bajen-lateralen gärna anammar.

– Press är det väl alltid om man spelar i Hammarby. Speciellt när det går bra. Det är något vi ska ta med oss och ta åt oss av. Folk har ju tippat oss så för att de har tyckt att vi gjort någonting bra. Det är inget vi ska vara rädda för, det ska vi snarare ta åt oss och fortsätta jobba på bra. Det gäller även om resultatet går emot i någon match. Då gäller det att hitta tillbaka snabbt och ladda om så snabbt som möjligt, förklarar Persson för FotbollDirekt

”Mina kvaliteter passar varje match”

22-åringen förklarar att han och Bajens huvudtränare Kalle Karlsson har en ständig dialog och att det alltid gäller att vara inför matchen mot Örgryte IS.

– Det finns väl inga enkla motstånd i allsvenskan. Man får vara redo till varje match. Det gäller alla i laget, vi gör vårt bästa på träningar och gör allt för att starta, oavsett vem det är. Vi har en dialog, som sagt men sedan är det ju alltid spelare med olika kvaliteter som passar i olika matchbilder.

Passar dina kvaliteter i en match mot Örgryte?

– Om du frågar mig passar mina kvaliteter i varje match och jag vill spela alla matcher såklart, konstaterar Persson.

Vad blir det för typ av match mot Öis?

– Svårt att säga, men vi vill alltid föra matcherna och ha mycket boll, skapa mycket men samtidigt är det ett bra lag, vi har sett vad de har gjort de senaste matcherna mot bra motstånd. Det gäller att ha stor respekt för dem också.

Matchen mellan Hammarby och Örgryte IS startar 15.00.