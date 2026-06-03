Uppgifter: Succésvensken klar för Mönchengladbach

För två dagar sedan uppgavs klubbarna föra samtal om en övergång.

Nu är Isac Lidbergs övergång till Borussia Mönchengladbach klar, enligt uppgifter.

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Svenske Isac Lidberg stod för en stark säsong i den tyska andraligan där han nätade hela 17 gånger på 30 matcher för sitt Darmstadt.

Det ledde i sin tur till att Borussia Mönchengladbach, enligt uppgifter, visade intresse och hade påbörjat samtal med Darmstadt om en värvning av anfallaren.

Nu har man nått en överenskommelse enligt Sky Sports vilket innebär att övergången således är klar. Det enda som återstår är att Lidberg genomför och klarar av den medicinska undersökningen innan han får krita på för Bundesliga-klubben.

Sett till prislapp sägs övergången landa på 3,5 miljoner euro, eller 38 miljoner kronor, exklusive eventuella bonusar. Svenskens kontrakt med den nya klubben kommer att sträcka sig till sommaren 2030.

Borussia Mönchengladbach slutade på en tolfteplats i Bundesliga under den gångna säsongen.