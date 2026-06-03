Uppgifter: Roma angelägna om att värva Greenwood

Mason Greenwood är omskriven av flera anledningar.

Nu är Roma mycket intresserade av att värva engelsmannen.

Det redogör Sky Sports för.

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Mason Greenwood var en av Manchester United mest lovande spelare för ett par år sedan. Detta samtidigt som han, i oktober 2022, åtalades för flera våldsbrott mot sin flickvän som renderade i att han blev avstängd av ”The Red Devils”.

Åtalen lades dock ner 2023 och sedan dess har engelsmannen spelat för klubbar som Getafe och Marseille, där han har presterat på fotbollsplanen.

För ett par dagar sedan kom de första rapporterna om att Romas tränare, Gian Piero Gasperini, var angelägen om att knyta till sig 24-åringen under sommarens transferfönster och att samtal om detta hade inletts.

Nu kommer Sky Sports med en uppdatering i processen.

De skriver att Roma kommer att trycka på för att ro en värvning i hamn och att möten med Marseille kommer att äga rum under de kommande dagarna. Sett till prislapp skriver sajten att den franska klubben kräver över 50 miljoner euro, eller 542 miljoner kronor.

Under sin tid i Ligue 1 har Mason Greenwood har gjort 48 mål på 81 tävlingsmatcher.