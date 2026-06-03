Uppgifter: Juventus intresserade av Kluivert

Han har imponerat under sin tid i Bournemouth.

Nu kan Justin Kluivert vara på väg till Italien.

Detta då han jagas av Juventus, enligt uppgifter.

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Sedan sommaren 2023 har Justin Kluivert, son till den nederländska ikonen Patrick Kluivert, spelat för Premier League-laget Bournemouth.

Under sina år i ”The Cherries” har den 27-årige offensiva mittfältaren spelat 102 matcher i vilka det har blivit 24 mål och 10 assist.

Till sommaren kan dock Kluivert, som har tagits ut i Nederländernas VM-trupp, vara aktuell för en flytt från England.

Detta då Juventus är intresserade av att värva spelaren, enligt La Gazzetta dello Sport. Detta kan bli aktuellt i det fall att ”den gamla damen” inte lyckas lägga vantarna på Real Madrids Marockanska stjärna Brahim Diaz, skriver tidningen.

Justin Kluiverts avtal med Bournemouth sträcker sig fram till sommaren 2028. Med ”Oranje” står 27-åringen noterad för elva A-landskamper.