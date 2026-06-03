Uppgifter: Giganterna i kamp om förre Bajenstjärnan

Bazoumana Touré, 20, har kopplats ihop med flera storklubbar.

Nu ska Newcastle United och Manchester United vara intresserade av den forne Hammarby-yttern, enligt uppgifter.

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Bazoumana Touré har varit ett hett villebråd efter att han lämnade Hammarby IF och senare gjorde succé i tyska Hoffenheim. Ivorianen har under en längre tid ryktats till flertalet storklubbar i Europa.

Nu rapporterar sajten AfricaFoot att två Premier League-klubbar har gett sig in i kampen om att värva Touré i sommar. Sajten uppger att Newcastle United redan har inlett samtal med Hoffenheim om 20-åringen. Den tyska klubben har ännu inte accepterat något första bud från Newcastle.

En anledning till att Hoffenheim inte gett med sig är att Manchester United visar konkret intresse för den tidigare Bajenstjärnan. Touré sägs vara en perfekt pusselbit i manager Michael Carricks lagbygge till nästa säsong.

Hammarby kan få miljoner för Touré-affär

Enligt tidigare uppgifter kommer Hoffenheim endast att släppa Touré om det slår klubbens tidigare transferrekord. Det nuvarande rekordet är 43,5 miljoner euro, eller 467 miljoner kronor, för Joelinton till Newcastle 2019.

När Hammarby sålde 20-åringen till Hoffenheim landade affären på 138 miljoner kronor. Bajens sportchef Mikael Hjelmberg har tidigare bekräftat för FD att de kan tjäna på en framtida Touré-affär.

Yttern noteras för fem mål och tolv assist på 32 matcher den här säsongen.



