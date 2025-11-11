Här är årets allsvenska lag enligt statistiken

Gustav Lundgren, Nahir Besara och August Priske.

Det är tre av spelarna som har förärats en plats i årets lag – enligt statistiktjänsten Sofascore.

Se hela laget här!

Foto: Bildbyrån

I söndags spelades de absolut sista matcherna av den allsvenska säsongen 2025. I toppen var det IFK Göteborg som knep fjärdeplatsen, efter att AIK misslyckats med att kapitalisera hemma mot Halmstads BK, och Östers allsvenska sejour blev bara ett år lång efter hemmaförlusten mot Djurgården.

Samtidigt klarade sig Degerfors kvar med blotta förskräckelsen och klassikerklubben IFK Norrköping får kvala mot superettantrean Örgryte för sin allsvenska överlevnad.

När den ordinarie allsvenska säsongen nu har nått sin slutpunkt för året är det på sin plats att utse årets lag. Några som redan har gjort det, baserat på statistik, är tjänsten Sofascore.

Där har de utgått från de spelare som har högst genomsnittsbetyg på sin specifika positioner.

Säsongens lag, uppställt i 3-4-2-1, enligt statistiken:

Målvakt:

Elis Bishesari – IFK Göteborg

Foto: Bildbyrån

IFK Göteborgs 20-årige burväktare har gjort förstaplatsen mellan stolparna till sin under årets säsong. Totalt sett står han noterad för spel i 23 allsvenska matcher och har en räddningsprocent på 79 procent enligt Sofascore. I genomsnittsbetyg har Bishesari 7.26 av 10.

Mittbackar:

Tom Pettersson – Mjällby AIF

Han är 35 år gammal, spelade 23 allsvenska matcher, gjorde hela sex mål för sitt Mjällby AIF som vann SM-guld.

Betygsmässigt landar mittbacken från Trollhättan på 7,47 – vilket innebär att han har varit bäst i serien på sin position.

Pontus Jansson – Malmö FF

Foto: Bildbyrån

Trots en tuff säsong letar sig en Malmö FF-mittback in på listan, i form av Pontus Jansson. Detta trots att han endast har spelat 17 matcher.

I dessa har han gjort två mål för ett MFF som slutade på en sjätteplats i serien.

Den 34-årige före detta landslagsmannen tilldelas betyget 7,36, vilket innebär en plats i årets lag.

Axel Norén – Mjällby AIF

Inte helt otippat letar sig en annan Mjällby-mittback in i årets lag. Axel Norén har varit en given del av ett Maif som endast släppte in 18 mål på 30 matcher.

Utöver fina prestationer i allsvenskan, som ledde till ett sensationellt SM-guld, förärades även Sölvesborgssonen en plats i det svenska herrlandslaget under året.

Axel Norén tilldelas ett genomsnittsbetyg på 7,40 av 10.

Wingbacks:

Shaquille Pinas – Hammarby

Något otippat letar sig en spelare som lämnade allsvenskan under sommaren in i årets lag. Han heter Shaquille Pinas, är 27 år gammal och spelade 19 matcher för Hammarby innan han lämnade för spel i Saudiarabien.

När han väl spelade allsvenskt för sitt Bajen i år stod han minst sagt ut och fick stora hyllningar från många håll. Det är troligtvis därför vänsterbacken med sina två mål och en assist får betyget 7,53 av 10 i år.

Gustav Lundgren – Gais

Foto: Bildbyrån

Han har varit med hela vägen från division ett upp till allsvenskan och nyligen säkrat en Europaplats med Gais. Gustav Lundgrens säsong med “Makrillarna” har ännu en gång varit av högsta kvalitet för den 30-årige yttern.

Lundgren spelade samtliga matcher för sitt Gais och bidrog med två mål och åtta assist. Nyligen togs han, något överraskande, ut i Graham Potters landslag.

Lundgren tilldelades ett genomsnittsbetyg på 7,37 av 10.

Mittfältare:

Leo Walta – IK Sirius

Foto: Bildbyrån

Den finländska mittfältaren har en sensationell allsvensk säsong bakom sig där han gjorde hela 16 mål och tre assist för sitt IK Sirius.

Det är mycket imponerande siffror för en mittfältare. Än mer imponerande är att han har gjort det i ett lag som har brottats i botten av tabellen under hela säsongen.

22-åringen från Vantaa tilldelas det högsta betyget av alla allsvenska spelare i år – på 7,74 av 10.

Silas Andersen – BK Häcken

Det var inför årets säsong som BK Häcken slog på den stora trumman och värvade Silas Andersen, 21, från nederländska Utrecht.

Sedan dess har mittfältaren, som även har vikarierat som mittback i ett skadedrabbat Häcken, spelat 26 allsvenska matcher där han gjorde två mål och två assist.

Andersen tilldelas ett genomsnittsbetyg på 7,49 av 10.

Offensiva mittfältare:

Tobias Heintz – IFK Göteborg:

Foto: Bildbyrån

Likt Andersen anslöt Tobias Heintz, som har ett förflutet i Häcken, till IFK Göteborg inför årets säsong – i vad som skulle bli en riktig fullträff på värvningsfronten.

29 matcher, åtta mål och nio assist innebar att han slutade på en femteplats i poängligan. Detta i ett Blåvitt som slutade fyra i tabellen och klättrade hela nio placeringar jämfört med fjolåret.

I betyg tilldelas 27-årige Heintz 7,6 av 10.

Nahir Besara – Hammarby

Med sina 34 år stod Nahir Besara för en alldeles makalös säsong där han smällde in hela 17 mål och bidrog med tre assist för sitt Hammarby som slutade tvåa för andra året i rad.

Många vill ha den offensiva mittfältaren från Södertälje till allsvenskans bästa spelare i år – och statistiken talar till hans fördel.

I betyg har han fått 7,62 av 10 och slås endast av Sirius Leo Walta.

Anfallare:

August Priske – Djurgårdens IF

Foto: Bildbyrån

Han benämndes som något av en floppvärvning i början av säsongen men växlade upp rejält under hösten.

Då talar vi om August Priske som slutade i delad skytteligaseger med Gais Ibrahim Dibate på 18 strutar.

För detta, och sina prestationer med ett Djurgården som stod för en fenomenal höst, tilldelas den 21-årige dansken betyget 7,26 av 10.