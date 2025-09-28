Har inte vunnit på Örjans Vall sedan 2017: “En tuff utmaning”

Senast Hammarby IF vann en allsvensk match på Örjans Vall var i maj 2017.

Nu vill David Selini, Nahir Besara och Hampus Skoglund bryta den dystra trenden.

– Jag tycker att det är ett lag som går i skymundan för vad de gör, säger David Selini till FotbollDirekt.

– Vi går dit med största möjliga respekt och det kommer att bli riktigt tufft, fyller Nahir Besara i.

Datumet var den 14 maj, året 2017. Matchen spelades på Örjans Vall i Halmstad och Hammarby besegrade HBK med 2-1 efter dubbla strutar av Jiloan Hamad.

Sedan dess har de grönvita från Stockholm inte lyckats bärga tre allsvenska poäng på HBK:s hemmaborg. Det innebär att “Bajen” antingen har gått förlorande eller endast tagit en poäng på de fem senaste försöken.

– Jag såg att av de senaste sex bortamatcherna mot Halmstad har Hammarby vunnit en, så det är en tuff bortamatch. Jag tycker att Johan (Lindholm) gör ett väldigt bra jobb med Halmstad. Jag tycker att det är ett lag, som många lag på den undre halvan, som går i skymundan för vad de gör. Jag tycker att det är ett knepigt lag att möta. De gjorde bra matcher mot oss både i höstas när han kom in och vi vann 1-0 och i somras här, säger Hammarbys assisterande tränare David Selini till FD och fortsätter:

”De har vunnit fem av de senaste matcherna mot Stockholmslagen hemma”

– Det är ett tufft lag att möta och jag tycker att de är bra. De har väl slagit Djurgården och AIK hemma båda senaste säsongerna och de slog oss på deras hemmaplan förra året. De har alltså vunnit fem av de senaste matcherna mot Stockholmslagen hemma. Det kommer absolut bli en tuff utmaning och de är bra. Men, som vi har sagt hela tiden, om vi är på vårt bästa känner vi att vi är bättre än alla lag och ska gå ut och dominera den matchen. Det ska bli en rolig uppgift, en sen septembereftermiddag på Örjans Vall – det är en fantastisk allsvensk dag.

Även lagkapten Nahir Besara är införstådd med Bajens tuffa bortafacit mot Halmstad.

– Jag såg att Hammarby hade lagt upp matchen från 2017 på sociala medier där Jiloan Hamad gjorde två mål. Det är en tuff motståndare, samtidigt ska vi gå dit med största möjliga självförtroende – men också med stor respekt, säger Besara och fortsätter:

”Vi går dit med största möjliga respekt”

– De är jobbiga att möta med deras 5-4-1-försvar, kontringar och allt vad det innebär med planen där. Vi går dit med största möjliga respekt och det kommer att bli riktigt tufft. Det kommer att bli ett krig, men samtidigt är vi redo för det också, säger Besara.

HBK har som sagt blivit en tuff bortaresa för de grönvita, vilket Hampus Skoglund är högst medveten om.

– Som du säger förlorade vi där förra året, så det är klart att det är en tuff match. Vi vet att de är stabila och så men vi vet att, om vi spelar vår fotboll och kommer upp i den nivå vi hoppas komma upp i, absolut kommer därifrån med tre poäng, säger Skoglund.

Matchen mellan Halmstads BK och Hammarby har avspark klockan 14.00 idag, söndag.