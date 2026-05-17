Uppgifter: Kan riskera avstängning efter skandalen

Tonda Eckert kan riskera lång avstängning efter spionskandalen.

Det rapporterar tidningen The Times.

Southampton anklagas för att ha spionerat på en av Middlesbroughs träningar inför playoff-semifinalen. Kim Hellbergs Middlesbrough har efter förlusten gått ut med ett krav att Southampton utesluts ur playoff-spelet.

Ligaorganisationen EFL utreder händelsen och ska ta ett beslut inom kort.

Southamptons huvudtränare Tonda Eckert kan nu straffas, det uppger tidningen The Times. Eckert kan tilldelas ett längre straff efter skandalen.