Nikola Vasic spåddes kunna spela derbyt mot Djurgården på söndag.

Det kommer dock inte att ske, menar Hammarby-tränaren Kim Hellberg.

– Att förvänta sig att han ska spela något mot Djurgården tror jag är omöjligt, säger han till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Han vann den allsvenska skytteligan i fjol och drog korsbandet i den sista omgången. Det har gjort att Nikola Vasic inte har spelat en enda allsvensk fotbollsmatch denna säsong, varken i Brommapojkarna eller Hammarby.

De sistnämnda skrev han på för i slutet av augusti och har sakteligen börjat träna fullt med sitt nya lag. Siktet har sedan tidigare varit inställt på att göra debut i derbyt mot Djurgården på söndag. Så kommer det högst sannolikt inte att bli, om man frågar Kim Hellberg.

– Vasic har ju knappt tränat. Han har gjort under en handfull träningar. Så ett rimligt svar är att han inte kan spela särskilt många minuter över huvud taget. Sen kan man ju vara med i en trupp av hur man är som person. Men att förvänta sig att han ska spela något mot Djurgården tror jag är omöjligt, säger Hammarby-tränaren till FotbollDirekt efter fredagens träning på Årsta.

Vad gäller nyförvärvet Noah Perssons status, och eventuella debut, säger Hellberg:

– Det är snabbt man ska välja att investera i honom och chansa med en spelare som har kommit från semester och har tränat i en isolerad grupp utomlands där man inte får någon vidare hjälp. Han kommer också från en skada och har varit här i en och en halv vecka ungefär och har heller inte tränat fullt, avslutar Hellberg.

Derbyt mellan Djurgården och Hammarby har avspark klockan 14.00 på söndag.

