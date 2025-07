Holmén har lidit med Larsson: ”Det har gjort lite ont”

IF Elfsborg stod för en praktfull vändning mot IFK Göteborg – inte minst sagt vare Johan Larsson.

Nu hyllar Borås-klubbens andra lagkapten, Sebastian Holmén, matchvinnaren.

– Jag har försökt stötta honom så gott det går och vara där för honom, säger Holmén till Fotbollskanalen.

Johan Larsson har spenderat tio år som spelare i Elfsborgs a-lag och anses vara en av klubbens största spelare genom tiderna.

Den senaste tiden har dock varit allt annat än rolig för Larsson som har spenderat den mesta av tiden på bänken eller läktaren under tränare Oscar Hiljemark.

I måndagens match mot IFK Göteborg fick 35-åringen chansen genom ett inhopp i den 59:e matchminuten – och som han tog den.

Till att börja med reducerade han, via täckande blåvit-spelare, till 2-3 innan han på tilläggstid först nickade in kvitteringen och sedan dundrade in segermålet i nättaket i den 95:e minuten.

Nu berättar lagkamraten Sebastian Holmén om hur det har varit att följa Larssons senaste tid.

– Det är klart att det har gjort lite ont. Framför allt i början när jag såg att han tog det så jäkla hårt. Och det har man förståelse för, säger han till Fotbollskanalen och fortsätter:

– Sedan är det svårt att göra någonting samtidigt. Vi lever fotboll och under veckorna är det matcherna som man ser fram emot. Att få den borttagen från sitt liv, det är klart att det är tufft.

Trots detta menar Holmén att Borås-klubbens lagkapten har hanterat den tuffa situationen på ett bra sätt.

– Det har varit tufft. Men jag har försökt stötta honom så gott det går och vara där för honom. Han har skött det otroligt bra, avslutar Holmén.