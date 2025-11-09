”Hoppas jag vaknar upp med tung skalle”

STOCKHOLM. Johan Larssons karriär är nu över.

Förlusten mot Hammarby under söndagen blev Elfsborgsikonens sista framträdande.

– Nu hoppas jag vakna upp med tung skalle i morgon, säger han och skrattar.

Foto: Bildbyrån

Elfsborg gjorde ingen bra sista allsvensk omgång, vilket symboliseras av en svag höst.

Hammarby vann enkelt med 3-0 och boråsarna var aldrig nära att puckla på tabelltvåan.

– Tråkigt avslut så klart, men det här sammanfattar vår säsong ganska bra. Vi räcker inte till, summerar Johan Larsson efteråt.

Det här var Larssons sista match. Nu avslutar trotjänaren karriären i sitt älskade Elfsborg. Avslutningen hemma mot AIK i förra omgången var mer emotionell än nu borta mot Hammarby.

– Nu hoppas jag vakna upp med tung skalle, säger Larsson med ett leende vars Elfsborg inte reser hem till Borås redan nu.

– Nej vi tar en natt i Stockholm, vi blir kvar en natt här. Men det är inte jag som tar notan, absolut inte. Men det behövs ingen nota, alla är så lugna nuförtiden. Det var bättre förr.

”Den här veckan har känts jävligt tom”

Larsson tycker det var skönt att efter känslosamma avtackningen hemma mot AIK nu spela av sin sista match på bortaplan.

– Den här veckan har känts jävligt tom. Det jag fick uppleva mot AIK i förra omgången kommer jag bära med mig hela livet. Nu var det skönt att komma till… ja vad heter den här arenan nu?

3Arena.

– Ja precis, att bara få komma hit och spela min sista match där ingen i publiken bryr sig om mig. Tanken var att vi skulle vinna, nu blev det inte så. Hammarby var bättre än oss, inget snack om saken.

Gustav Svensson som också slutar nu var i förra omgången efter matchen borta mot Djurgården inne på att han inte kommer sakna konstgräset på just 3Arena. Håller du med?

– Ja den kommer jag inte sakna men fan, den här typen av matcher… nu svär jag i kyrkan men den här typen av publik, det kommer jag sakna i alla fall. Jag kommer sakna den här typen av matcher inför fullsatta läktare.