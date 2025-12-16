Beskedet: Hoppas på Danielson innan jul

Djurgården är öppna för att förlänga med Marcus Danielson, men ännu är inget kontrakt påkritat.

Bosse Anderssons önskan? En julklapp till alla Dif-supportrar med ett nytt avtal signerat från mittbacksveteranen.

– Det skulle vara trevligt, säger sportchefen till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Albin Ekdal och Rasmus Schüller har båda tackat för sig, Tokmac Nguen väntas gå som Bosman till utlandet. Den fjärde spelaren med utgående kontrakt är den som Djurgården hoppas mest på kring en förlängning – något FD i dagarna också rapporterade om.

Men med mindre än halva månaden kvar på kontraktet är det fortsatt inget nytt avtal som skrivits under från Danielsons sida.

Frågan är därför vad som händer med 35-åringen?

– Han har ett utgående kontrakt, klart vi har en dialog med varandra, säger sportchef Bosse Andersson till FotbollDirekt.

”Han stänger inga dörrar”

Danielson återvände till Djurgården sommaren 2022 efter två och ett halvt år i Kina dit han flyttade från Djurgården för stora pengar efter SM-guldet 2019.

– Vi har en ömsesidig respekt för varandra. Han kom till oss första gången redan 2018 och han stänger inga dörrar, men något nytt kontrakt har vi inte nu nej, säger Andersson.

Med bara åtta dagar kvar till julafton hoppas Andersson att en förlängning med Danielson är i hamn till dess.

– Det skulle vara trevligt med en julklapp till alla djurgårdare med en förlängning av Danielson, det hade det, avslutar sportchefen.